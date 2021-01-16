Подмосковный судья попался на взятке в 13 миллионов рублей

Сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье судью Лыткаринского городского суда Сергея Котова при получении взятки в 13 млн рублей за обещание оказать помощь по уголовному делу о наркоторговле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, позже судью отпустили из-за особого статуса. Теперь свое решение должна вынести Высшая квалификационная коллегия судей России.

Как пояснил собеседник агентства, дело находится в региональном управлении Следственного комитета России, который должен будет обратиться в квалификационную коллегию судей с разрешением следствию возбудить против Котова уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

Подробности дела не раскрываются. Известно, что судью с поличным задержали на днях в ходе спецоперации в Подмосковье.

Добавим, что при передаче денег судье был также задержан адвокат, его статус пока неизвестен, сообщил другой источник ТАСС.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 16.01.21

Жуткий пожар в Екатеринбурге, экстремальные морозы и первые претенденты на пост главы города: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО). / «Слишком мягкое наказание»: прокуратура требует отменить приговор по делу о «чучеле Путина». / Взятки на 1,4 млрд рублей: СКР завершил расследование еще одного дела полковника-миллиардера. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»