Микроавтобус протаранил грузовик под Москвой: есть жертвы и раненые

В аварии с микроавтобусом с пассажирами в подмосковном Павловском Посаде погибли три человека, еще четверо пострадали. Первоначально сообщалось о 6 пострадавших.

ДТП случилось на 72 км трассы М-7. Микроавтобус на полном ходу въехал в припаркованный грузовик, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его сведениям, три пассажира микроавтобуса погибли, еще 6 получили травмы. Позже поступила информация о четырех пострадавших в ДТП.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса мог уснуть за рулем.

Движение по Горьковскому шоссе в сторону столицы перекрыто. Организован объезд через Электрогорск.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 19.01.21

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