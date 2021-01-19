российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 19 января 2021, 08:57 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Микроавтобус протаранил грузовик под Москвой: есть жертвы и раненые

В аварии с микроавтобусом с пассажирами в подмосковном Павловском Посаде погибли три человека, еще четверо пострадали. Первоначально сообщалось о 6 пострадавших.

ДТП случилось на 72 км трассы М-7. Микроавтобус на полном ходу въехал в припаркованный грузовик, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его сведениям, три пассажира микроавтобуса погибли, еще 6 получили травмы. Позже поступила информация о четырех пострадавших в ДТП.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса мог уснуть за рулем.

Движение по Горьковскому шоссе в сторону столицы перекрыто. Организован объезд через Электрогорск.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 19.01.21

В Одессе нацисты намерены сжечь магазин еврейской кухни и убить владельцев. / «Некоторые равнее других…» Заезд по встречке закончился для челябинских мажоров беседой в ГИБДД. / В Буйнакске задержан директор местного водоканала после массового отравления местных жителей. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Подмосковье

Подмосковный судья попался на взятке в 13 миллионов рублей

Коронавирусные ограничения в Подмосковье: Воробьев продлил дистанционку для вузов

Командир воинской части в Подмосковье совершил суицид

Губернатор Подмосковья поменял главу Ступинского городского округа

В Подмосковье студентам колледжей возвращают льготный проезд

Собака загрызла ребенка в Подмосковье, прокуратура начала проверку

В правительстве Подмосковья сообщили о запланированном росте тарифов ЖКХ в 2021 году

Подмосковные власти предупредили о перерыве в вакцинации от COVID-19

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Подмосковье,