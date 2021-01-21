Автобус врезался в кинотеатр в Подмосковье, есть раненые

Пассажирский автобус врезался в здание кинотеатра в подмосковной Электростали. В результате ДТП пострадали 4 человека, сообщает телеграм-канал Mash.

Авария произошла на улице Николаева. Автобус 8-го маршрута врезался в угол кинотеатра «Современник», уточняет РИА «Новости».

В автобусе было 20 пассажиров. На месте работают семь машин скорой помощи. Медики осматривают пострадавших.

Обновлено. По данным экстренных служб, число пострадавших увеличилось до 9 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 21.01.21

В центре Екатеринбурга автомобиль вылетел на остановку: есть пострадавший. / Раненых при ликвидации банды боевиков в Чечне силовиков наградят. / В США три человека погибли при крушении вертолета. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»