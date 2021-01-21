Автобус врезался в кинотеатр в Подмосковье, есть раненые

Пассажирский автобус врезался в здание кинотеатра в подмосковной Электростали. В результате ДТП пострадали 4 человека, сообщает телеграм-канал Mash.
Авария произошла на улице Николаева. Автобус 8-го маршрута врезался в угол кинотеатра «Современник», уточняет РИА «Новости».
В автобусе было 20 пассажиров. На месте работают семь машин скорой помощи. Медики осматривают пострадавших.
Обновлено. По данным экстренных служб, число пострадавших увеличилось до 9 человек.
Москва, Наталья Петрова
Москва. Другие новости 21.01.21
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