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Четверг, 11 февраля 2021, 16:43 мск

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В Тверской области наркоман задушил 13-летнюю девочку и украл вещи

В Тверской области 33-летнему жителю города Нелидово предъявлено обвинение в совершении убийства 13-летней девочки и кражи (п.«в» ч.2 ст.105, п.«г» ч.3 ст.158 УК РФ). Как сообщили в СКР, суд по ходатайству следователя избрал для обвиняемого меру пресечения в виде ареста.

6 февраля 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении девочки. В ходе осмотра места происшествия в одной из комнат обнаружено тело ребенка с признаками насильственной смерти.

Установлено, что 5 февраля 2021 года около 16:30 33-летний житель города Нелидово, будучи в состоянии наркотического опьянения, находясь в квартире по месту своего жительства, задушил шарфом малолетнюю дочь своей сожительницы. После этого он скрылся, захватив с собой ценные вещи.

Благодаря слаженной работе силовиков, злоумышленника удалось задержать в Твери. Вину мужчина признал полностью. Расследование уголовного дела продолжается.

Тверь, Иван Гридин

Тверь. Другие новости 11.02.21

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