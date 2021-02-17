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Среда, 17 февраля 2021, 17:22 мск

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В Чите мужчина застрелил 9-летнюю девочку

В Чите 17 февраля около 17:30 по местному времени в правоохранительные органы поступило сообщение об убийстве 9-летней девочки, совершенном в Железнодорожном районе города. Как сообщили в СКР, по факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего» (п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ ).

Следователи СК совместно с сотрудниками полиции работают на месте происшествия. Также на место ЧП прибыли следователи-криминалисты аппарата регионального следственного управления. Они проводят осмотр места происшествия, изымают предметы, следы и образцы веществ, имеющих значение для расследования.

По версии следствия, убийство в одном из жилых домов совершил житель Читы 1988 года рождения. По предварительным данным он застрелил девочку из неустановленного оружия. Подозреваемый задержан. В ближайшее время его допросят. Устанавливаются мотивы и иные обстоятельства произошедшего, имеющие значение для расследования.

Чита, Иван Гридин

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