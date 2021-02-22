При пожаре в Подмосковье погибли 4 человека, в том числе двое детей

Четыре человек, в том числе двое детей, погибли при пожаре в частном доме в деревне Пешково Ногинского района Московской области. Следователи начали проверку в связи с гибелью людей. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По информации областного главка МЧС, сообщение о пожаре в частном доме в деревне Пешково в городском округе Богородский поступило в 08:02. На момент прибытия первого пожарного подразделения дом горел по всей площади 64 кв.м. Пожар был ликвидирован в 09:16.

При разборе сгоревших конструкций обнаружены тела четырех погибших, двое из жертв – дети, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Среди погибших одна женщина, личность еще одного погибшего выясняется. Кроме того, с места ЧП госпитализирована 8-летняя девочка, уточняет управление СКР по Подмосковью.

«По данному факту следственным отделом по г. Ногинску ГСУ СК России по Московской области организована проверка. Предварительной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем», – говорится в сообщении ведомства.

Москва, Наталья Петрова

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