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Вторник, 9 марта 2021, 15:16 мск

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В Самарской области с рельсов сошли вагоны с углем

Самарские следователи выясняются причины схода с рельсов четырех вагонов с углем на станции Правая Волга. Как сообщили в СКР, проверкой установлено, что что вечером 8 марта на станции Правая Волга Куйбышевской железной дороги произошел сход четырех вагонов с углем в составе грузового поезда из 66 вагонов. В результате обошлось без пострадавших, повреждено железнодорожное полотно.

Фото: СКР

На месте ЧП работают следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК России, по факту схода вагонов организована доследственная проверка. Следователи выясняют обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение и внесено представление об усилении мер безопасности.

Самара, Иван Гридин

Самара. Другие новости 09.03.21

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