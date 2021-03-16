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Вторник, 16 марта 2021, 11:02 мск

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Дачники обнаружили сотни мертвых птиц в мешках под Курском

В Курской области дачники обнаружили «кладбища». Проверку проводит полиция и ветеринарная служба.

Стихийная свалка образовалась возле садового товарищества «Лесок», которое расположено неподалеку от поселка Северный, пишет «Лайф». На несанкционированный полигон неизвестные выбросили мешки с десятками трупов пернатых.

С весны 2019 года эта свалка находится на особом контроле у Комитета природопользования. «За три года мы видим, что никаких действий сделано не было, а только, наоборот, – мусор все подвозят к нам и подвозят», – рассказал агентству один из местных жителей.

Кроме того, еще одно «кладбище» мертвых птиц обнаружили в соседнем поселке Биолог.

Проверку по факту незаконной свалки трупов животных проводят полицейские и ветеринарная служба. На данный момент уже взяты необходимые пробы, остается дождаться результатов анализов.

Курск, Зоя Осколкова

Курск. Другие новости 16.03.21

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