В Омске умершую мать заподозрили в убийстве 8-месячного сына

В Омске возбуждено уголовное дело по факту гибели 8-месячного ребенка. Его тело было обнаружено 13 марта в квартире дома в Кировском округе города. Дело возбуждено по статье «убийство малолетнего» (п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ).

Как сообщили в СКР, по предварительным данным, к преступлению причастна 27-летняя мать мальчика. Ребенок был обнаружен в наполненной водой ванне. Стоит отметить, что она на следующий день скончалась в больнице. Обстоятельства случившегося и причины смерти ребенка и его матери устанавливаются.

Расследование уголовного дела продолжается.

Омск, Иван Гридин

Омск. Другие новости 17.03.21

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