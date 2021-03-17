В Омске умершую мать заподозрили в убийстве 8-месячного сына

В Омске возбуждено уголовное дело по факту гибели 8-месячного ребенка. Его тело было обнаружено 13 марта в квартире дома в Кировском округе города. Дело возбуждено по статье «убийство малолетнего» (п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ).
Как сообщили в СКР, по предварительным данным, к преступлению причастна 27-летняя мать мальчика. Ребенок был обнаружен в наполненной водой ванне. Стоит отметить, что она на следующий день скончалась в больнице. Обстоятельства случившегося и причины смерти ребенка и его матери устанавливаются.
Расследование уголовного дела продолжается.
Омск, Иван Гридин
Омск. Другие новости 17.03.21
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