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Понедельник, 22 марта 2021, 13:09 мск

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Собаки задушили 11-летнюю девочку в Подмосковье, играя с ней

Фото: pixabay.com

В Подмосковье 11-летняя девочка погибла во время игры с двумя собаками. Животные начали тянуть школьницу за шарф и удушили ее. Следователи начали проверку по данному факту.

Трагический инцидент произошел в деревне Крючково под Истрой еще 21 марта, но известно о нем стало только сегодня. Девочка вышла погулять с двумя собаками породы кане-корсо во двор дома. Родители пятиклассницы в этом время находились в доме. Собаки во время игры схватили девочку за шарф и начали тянуть. Девочка в итоге погибла от асфиксии. Тело ребенка вскоре обнаружили соседи.

Истринские следователи проводят проверку в связи с гибелью девочки, сообщили в региональном управлении СК РФ. Обстоятельства произошедшего выясняются, назначена судебно-медицинская экспертиза, передает РИА «Новости».

По данным «Московского комсомольца», родители девочки – столичные бизнесмены. Возраст собак около года.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 22.03.21

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