Спецслужбы выявили незаконную продажу медсправок для въезда в Россию

В Новосибирской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность по продаже поддельных медицинских справок, необходимых для въезда в Россию. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области пресечена деятельность группы лиц, специализировавшейся на изготовлении и сбыте подложных медицинских документов в целях их дальнейшего использования иностранными гражданами в качестве оснований для въезда на территорию Российской Федерации в условиях действующих противоэпидемиологических ограничений», – говорится в сообщении ведомства.

При обысках было изъято более 1000 бланков справок ПЦР, 400 заполненных справок-приглашений, а также наличные деньги в рублях и иностранной валюте на сумму 3 млн рублей. Кроме того, сотрудники ФСБ обнаружили базу иностранных граждан, которые собирались купить подложные документы.

По собранным материалам были возбуждены уголовные дела об организации незаконной миграции.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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