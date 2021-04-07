Клиентка салона красоты в Подмосковье умерла во время подтяжки лица

Жительница подмосковных Луховиц женщина умерла во время процедуры лифтинга лица в салоне красоты. У 51-летней женщины после введения анестетика начался приступ эпилепсии, и вскоре она скончалась. По данному возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По данным следствия, 4 марта в Луховицах женщина обратилась в салон красоты, чтобы сделать подтяжку лица. «В процессе предоставления косметологической услуги сотрудником салона красоты женщине в околоушную область был введен препарат анестетического свойства, который вызвал у потерпевшей приступ эпилепсии. Несмотря на оказанную первую помощь, приехавшей бригадой скорой помощи, женщина скончалась», – говорится в сообщении.

Экспертиза установила, что клиентка салона красоты умерла в результате отравления анестетическим препаратом. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 07.04.21

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