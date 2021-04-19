российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 19 апреля 2021, 14:18 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В США в перестрелке погибла семилетняя девочка

Фото: Pixabay

В США неизвестный открыл стрельбу на парковке. В результате погибла семилетняя девочка и был ранен мужчина. Об этом сообщает NBC Chicago со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел у ресторана McDonald's в городе Чикаго. Девочка и мужчина сидели в автомобиле, когда раздались выстрелы. Ребенок получил несколько ранений и был госпитализирован.

Медики сделали все возможное, но им не удалось спасти жизнь девочки. Второго пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. По данным местных СМИ, мужчина приходился девочке отцом.

Задержать стрелка не удалось. Проводится расследование.

Чикаго, Зоя Осколкова

Чикаго. Другие новости 19.04.21

В посольстве Чехии в России после выдворения останутся пять дипломатов. / В Приморье мост обрушился под автомобилем, три человека утонули. / Японский Boeing приземлился в Новосибирске из-за инсульта пилота. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / детоубийство

12-летний мальчик случайно застрелил друга из отцовского ружья

В Санкт-Петербурге дети нашли скелет ребенка в парке

Тамбовский педофил-убийца получил 24 года «строгача»

В Омске умершую мать заподозрили в убийстве 8-месячного сына

В Подмосковье мужчина зарезал женщину и троих детей

Тульский насильник и убийца-педофил получил пожизненный срок

В Нижнем Новгороде поймали вероятного насильника и убийцу четырех человек

Американец убил соседку и приготовил ее сердце для своей семьи

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, детоубийство, США, Убийства,