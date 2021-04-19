В США в перестрелке погибла семилетняя девочка

В США неизвестный открыл стрельбу на парковке. В результате погибла семилетняя девочка и был ранен мужчина. Об этом сообщает NBC Chicago со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел у ресторана McDonald's в городе Чикаго. Девочка и мужчина сидели в автомобиле, когда раздались выстрелы. Ребенок получил несколько ранений и был госпитализирован.

Медики сделали все возможное, но им не удалось спасти жизнь девочки. Второго пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. По данным местных СМИ, мужчина приходился девочке отцом.

Задержать стрелка не удалось. Проводится расследование.

Чикаго, Зоя Осколкова

Чикаго. Другие новости 19.04.21

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