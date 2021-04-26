Студенты в Астрахани жалуются на агрессивных дальнобойщиков, которые ждут ПЦР-тесты

Студенты пожаловались на фуры, которыми заставили парковку у культурного центра Астраханского госуниверситета. На таможне заявляют, что дальнобойщики ждут теста на коронавирус.

Объединенный совет студентов Астраханского госуниверситета обратился к губернатору региона с требованием ликвидировать скопление грузовиков, передает «Интерфакс». «В непосредственной близости от культурного центра в два ряда стоят огромные фуры. Студенты не могут подъехать к центру, им некуда припарковать личный транспорт, да и пройди можно с трудом. Водители агрессивно ведут себя», – говорится в обращении.

Ректор университета Константин Маркелов добавил, что не раз обращался к городским и областным властям, а так в правоохранительные органы. «Есть поручение губернатора навести порядок, но решения до сих пор нет», – написал ректор.

В свою очередь в астраханской таможне объяснили, что фуры скопились в связи с коронавирусными ограничениями. Дело в том, что Казахстан с ноября 2020 года требует при пересечении границы с РФ результат теста на Covid-19. Пока анализы готовятся, водители на грузовиках вынуждены ждать в Астрахани.

Астрахань, Зоя Осколкова

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