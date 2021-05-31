Житель Подмосковья убил жену и двух дочерей и совершил суицид

В подмосковном Щелкове возбуждено уголовное дело о массовом убийстве после обнаружения тел четырех человек в квартире одного из жилых домов, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. В числе жертв – две девочки.

По информации ведомства, в квартире найдены «тела 40-летней женщины, двоих детей (17 и 11 лет) с множественными колото-резаными ранениями и 42-летнего мужчины без видимых телесных повреждений». Рядом с трупом мужчины обнаружена пустая бутылка из-под уксусной кислоты.

С места преступления «изъяты ножи и иные предметы, имеющие значение для следствия, а также смывы», говорится в сообщении подмосковного управления СКР. «Назначены судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы, планируется назначение посмертной психолого-психиатрической. Осуществляется сбор характеризующего семью материала, допрашиваются родственники», – отметили в ведомстве.

Жуткую находку в квартире на 10 этаже одной из многоэтажек в микрорайоне Богородский города Щелково сделали поздно вечером 30 мая, уточняет «Московский Комсомолец». Жильцы вызвали правоохранителей после появления в подъезде трупного запаха. Полицейские вскрыли квартиру (дверь была закрыта изнутри) и нашли тела двух девочек и их родителей.

По данным издания, глава семейства работал начальником управления департамента крупной телекоммуникационной компании.

Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, мужчина сначала расправился с женой и дочерьми, а потом совершил суицид. Обстоятельства и причина массового убийства устанавливаются.

Москва, Наталья Петрова

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