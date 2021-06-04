В Киргизии военный вертолет совершил жесткую посадку, есть пострадавшие

Несколько человек пострадали при экстренной посадке военного вертолета Ми-8 в Киргизии. Об этом сообщает Министерство обороны республики.

Авария произошла в Ноокатском районе Ошской области. Вертолет воздушной обороны Вооруженных сил Киргизии совершил вынужденную жесткую посадку.

«На борту находились около 10 человек, жертв нет. По предварительным данным, три человека получили незначительные травмы, им оказана медицинская помощь», – говорится в сообщении Минобороны.

Бишкек, Зоя Осколкова

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