Под Смоленском выявили массовый мор рыбы

В Смоленской области произошел массовый замор рыбы. Специалисты устанавливают причины ЧП. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Несколько сотен погибших рыб обнаружили в реке Гжать вблизи деревни Кормино Гагаринского района. Специалисты из областного отдела по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов осмотрели участок реки протяженностью более пяти километров и насчитали более 1,3 тысячи тушек.

Это не первый случай массовой гибели рыбы на этой реке, передает «Интерфакс». В 2019 году возле села Перечистое нашли более 800 погибших особей, среди них были щука, язь, судак, окунь, плотва, лещ, уклея.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод). По данным следствия, массовая гибель рыбы произошла из-за загрязнения поверхностных вод. Ущерб водным биологическим ресурсам составил более 2,7 млн рублей.

Смоленск, Зоя Осколкова

Смоленск. Другие новости 07.06.21

В Курганской области застрелен мужчина, который, возможно, имел отношения к криминальным группировкам. / ЧП в Москве: на ребенка упала ветка дерева – возбуждено уголовное дело. / Житель Севастополя похитил у туриста почти 100 тысяч рублей. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»