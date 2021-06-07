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NewDayNews.ru

Понедельник, 7 июня 2021, 17:42 мск

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Лишенная родительских прав многодетная мать насмерть забила годовалого сына

В Алтайском крае расследуют убийство матерью годовалого ребенка. Ранее женщина уже была лишена родительских прав в отношении других своих детей, которых избивала.

Следователи установили, что 37-летняя жительница одного из сел Булинского района, пытаясь успокоить своего годовалого сына, ударила его по голове неким предметом не менее пяти раз. Мать повезла ребенка в больницу, но от полученных травм малыш умер в дороге.

«Следует отметить, что ранее в 2019 году женщина была осуждена Бурлинским районным судом за совершение преступления в отношении своего семилетнего сына (истязание и причинение средней тяжести вреда здоровью) и ей назначено условное наказание. По решению суда подозреваемая была лишена родительских прав в отношении трех старших детей», – сообщили в региональном управлении СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Следствие будет ходатайствовать о заключении под стражу нерадивой матери.

Кроме того, следователи возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики, которые должны были работать с неблагополучной семьей.

Барнаул, Зоя Осколкова

Барнаул. Другие новости 07.06.21

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Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, детоубийство,