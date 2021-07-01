российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 1 июля 2021, 12:05 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Многодетная мать нашла свою дочь мертвой и ушла пить к подруге

Жительница Забайкалья, которая является матерью четырех детей, обнаружила тело своей трехмесячной дочери. Вместо того чтобы обратиться в полицию, женщина ушла пить алкоголь к подруге.

Как установили следователи, 29-летняя жительница поселка Шерловая Гора Борзинского района обнаружила свою маленькую дочь мертвой 27 июня. В правоохранительные органы о случившемся женщина не сообщила и два дня употребляла спиртное у знакомой.

Остальные трое детей в это время находились у бабушки. 29 июня в полицию обратился муж женщины, вернувшийся из соседнего района, куда уезжал на заработки, и обнаруживший мертвую девочку. Отмечается, что на теле младенца признаки насильственной смерти отсутствуют.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). «В настоящий момент трое малолетних детей изъяты у женщины и помещены в один из центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Кроме того, следователи поручили специалистам инициировать вопрос о лишении женщины прав в отношении малолетних детей», – сообщили в региональном управлении СКР.

Чита, Зоя Осколкова

Чита. Другие новости 01.07.21

Генпрокуратура закрыла более 200 сайтов с поддельными документами, включая QR-коды. / Житель Санкт-Петербурга перевел мошенникам 16 млн рублей. / Самолет, вылетавший из Екатеринбурга в Геленджик, столкнулся со стаей птиц. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / детоубийство

В Яузе выловили плод недоношенного ребенка

Выкинула в окно: москвичка признана виновной в убийстве 3-месячной девочки

Задушила своих детей: суд отправил мать-убийцу на принудительное лечение

Лишенная родительских прав многодетная мать насмерть забила годовалого сына

Пьяный житель Кирова выкинул полуторагодовалого мальчика с пятого этажа

Напавший на детский сад в Китае мужчина психически болен

Обвиняемого в убийстве девочки на Сахалине подозревают в других преступлениях

В США в перестрелке погибла семилетняя девочка

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, детоубийство,