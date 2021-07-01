Многодетная мать нашла свою дочь мертвой и ушла пить к подруге

Жительница Забайкалья, которая является матерью четырех детей, обнаружила тело своей трехмесячной дочери. Вместо того чтобы обратиться в полицию, женщина ушла пить алкоголь к подруге.

Как установили следователи, 29-летняя жительница поселка Шерловая Гора Борзинского района обнаружила свою маленькую дочь мертвой 27 июня. В правоохранительные органы о случившемся женщина не сообщила и два дня употребляла спиртное у знакомой.

Остальные трое детей в это время находились у бабушки. 29 июня в полицию обратился муж женщины, вернувшийся из соседнего района, куда уезжал на заработки, и обнаруживший мертвую девочку. Отмечается, что на теле младенца признаки насильственной смерти отсутствуют.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). «В настоящий момент трое малолетних детей изъяты у женщины и помещены в один из центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Кроме того, следователи поручили специалистам инициировать вопрос о лишении женщины прав в отношении малолетних детей», – сообщили в региональном управлении СКР.

Чита, Зоя Осколкова

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