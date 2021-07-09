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Пятница, 9 июля 2021, 16:19 мск

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Испанец больше года хранил в холодильнике расчлененное тело россиянки

Жителя Испании приговорили к 25 годам и пяти месяцам тюрьмы за убийство россиянки. Об исчезновении женщины полиции сообщила ее приемная мать, когда дочь больше года не выходила на связь. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебное постановление.

Родившуюся в 1996 году в России Дарью удочерили граждане Испании. Приемная мать девушки обратилась в полицию в декабре 2018 года и сообщила, что дочь не связывалась с ней больше года. Следствие установило, что Дарью убили.

В ходе расследования выяснилось, что бывший возлюбленный россиянки в октябре 2017 года напал на нее в квартире в городе Алькала-де-Энерес. Мужчина избил девушку, а потом ударил ножом в спину. Затем он расчленил труп и спрятал в холодильник. Останки были в морозильнике до того момента, когда к убийце пришли полицейские с обыском.

Суд постановил, что помимо лишения свободы убийца должен выплатить моральную компенсацию отцу и сестрам погибшей.

Мадрид, Зоя Осколкова

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