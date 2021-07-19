Во Франции застрелили сатаниста, расчленившего ребенка

Во Франции правоохранители при попытке задержания застрелили мужчину, убившего 13-летнего подростка. Об этом сообщает телеканал BFM TV.
Следователи искали сбежавшего из дома в Марселе мальчика. Они вышли на след предполагаемого убийцы благодаря сообщениям соседей и в одном из домов Тараскона обнаружили расчлененное тело ребенка. Голова подростка была обнаружена в ведре в ванной комнате.
Хозяин квартиры стал подозреваемым в убийстве. Его попытались задержать в соседнем Арле через несколько часов. Однако мужчина хотел скрыться, полицейские его застрелили.
Отмечается, что у преступника были проблемы с психикой. В квартире, где нашли тело подростка, были обнаружены предметы сатанинского культа.
Париж, Зоя Осколкова
Париж. Другие новости 19.07.21
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