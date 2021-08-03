В Подмосковье бросили на улице 2-летнюю девочку

Двухлетняя девочка с сумкой с детскими вещами обнаружена на улице в Жуковском Московской области, сообщает УМВД РФ по региону. Сейчас правоохранители устанавливают личность родителей ребенка.

Малышку с сумкой с ее вещами нашла местная жительница у одного из домов на улице Молодежной и сообщила об этом в полицию.

По данному факту проводится проверка. Девочка помещена в педиатрическое отделение местной больницы. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает, отметили в полиции.

«Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению родственников ребенка», – говорится в сообщении областного полицейского главка.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 03.08.21

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