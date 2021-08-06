Житель Белоруссии напал на соседей с двуручным мечом

В белорусском городе Речица мужчина напал на соседей, которые шумели в ночное время. Чтобы наказать нарушителей тишины, он использовать двуручный меч.

Как сообщают местные СМИ, конфликт произошел во дворе многоквартирного дома. Трое жителей распивали алкоголь и громко беседовали. Хозяин одной из квартир попросил их вести себя тише.

Поначалу компания успокоилась, однако жилец дома решил, что этого недостаточно. Он вооружился двуручным мечом, который ему несколько лет назад подарил товарищ, и вышел во двор.

Там он нанес несколько ударов по своим оппонентам. Другие соседи вызвали правоохранителей. Когда стражи порядка прибыли на место происшествия, мужчина отбросил меч и сдался. В результате инцидента никто не получил серьезных травм, так как оружие не было заточено.

Минск, Зоя Осколкова

Минск. Другие новости 06.08.21

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