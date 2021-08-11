Экологи: 100 тонн нефти вылилось в море у Новороссийска, пятно дошло до дельфинария под Анапой

В результате разлива нефти в море вблизи Новороссийска загрязнено около 7 км побережья на участке между Абрау-Дюрсо и Утришским заповедником. Об этом сообщил руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников. Согласно подсчетам экологов, в Черное море при аварии во время перекачки топлива на греческий танкер попало около 100 тонн нефти, передает РИА «Новости».

«По нашим оценкам, примерно семь километров побережья загрязнено», – отметил Книжников, указав, что «есть видео и фото местных жителей, которые показывают замазученный берег в районе Абрау-Дюрсо». Он подчеркнул, что загрязнение нефтью затронуло «очень ценные участки побережья Абрау-Дюрсо».

Надо отметить, что масляные пятна после разлива нефтепродуктов в Черном море обнаружены в дельфинарии в Большом Утрише под Анапой. Об этом сообщается на странице учреждения в инстаграме. Работники дельфинария устраняют последствия загрязнения. «При осмотре акватории были обнаружены масляные пятна на поверхности воды… Как только опускаем руку в воду, на коже остается жирная пленка. Сотрудники оперативно достают ленты сорбирующего бона – он как огромная губка будет притягивать и впитывать масляную пленку с поверхности воды, не давая ей проникнуть в вольеры и навредить животным», – говорится в сообщении.

Книжников также сообщил, что протяженность загрязнения, судя по радарной съемке, на следующий день после экологической аварии в Черном море, 8 августа, составила до 20 км, тогда как вечером 7 августа длина нефтяного слика составляла 1200 метров. Это «говорит о том, что объем нефтеразлива как минимум составил около 100 тонн», – отметил он.

По оценке экологов, сбор разлившейся нефти займет до двух недель.

Ранее Институт космических исследований РАН сообщил, что площадь разлива нефти близ Новороссийска в 400 тысяч раз больше, чем ранее заявил Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). КТК оценил площадь разлива в 200 квадратных метров. В то же время ученые РАН, сославшись на спутниковые снимки разлива нефти, сообщили, что на 8 августа площадь загрязнения составила 80 квадратных километров.

Тем временем вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить реальный масштаб выброса нефти под Новороссийском и проверить информацию РАН о занижении площади разлива. Кроме того, Абрамченко поручила главе ведомства взять на личный контроль работы по ликвидации аварии, сообщает ТАСС со ссылкой ан пресс-службу вице-премьера.

Напомним, залповый выброс нефти произошел вечером 7 августа при закачке топлива на греческий танкер с одного из выносных погрузочных устройств Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), расположенного в 6 км от побережья Черного моря. По оценке КТК, в море вылилось порядка 12 куб. м нефтепродуктов. Причиной инцидента компания назвала разрушение гидрокомпенсатора, который является частью выносного причального устройства. В КТР заявили 9 августа, что авария не представляла опасности для людей, флоры и фауны моря, отметив, что ликвидация разлива завершена.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 11.08.21

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