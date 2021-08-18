Экологи бью тревогу из-за зловонной пленки на реке Дон

В Тульской области общественники зафиксировали загрязнение акватории Дона. По словам местных жителей, стоки на протяжении недели сливают в реку.

Как сообщили в общественной организации «Экологическая защита», поступили жалобы от жителей поселка Епифань. «Вода на одном из участков реки мутная и имеет характерный канализационный запах. Также на поверхности водного объекта образовалась пленка», – рассказали экологи.

Общественники направили запрос в региональное управление Росприроднадзора с просьбой повести проверку.

«Необходимо как можно быстрее выяснить, где конкретно находится место сброса и что стало его причиной, аварийная ситуация или чья-то преступная халатность, и принять срочные меры по устранению ЧП», – отметил председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Тульской области Вадим Баранов.

Тула, Зоя Осколкова

Тула. Другие новости 18.08.21

Вагон-ресторан закрыли на месяц после отравления детей. / Минприроды: предельно допустимая концентрация взвешенных частиц в воздухе превышена в 1,7 раза. / Двое детей и взрослый погибли из-за неправильного обгона в Карелии. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»