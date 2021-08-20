Житель Башкирии снял на видео огненный торнадо в поле

В Башкирии на протяжении нескольких недель бушуют лесные пожары. Огонь подобрался вплотную к поселениям. Один из жителей стал очевидцем формирования огненного торнадо.

Видео было снято в Хайбуллинском районе республики. На кадрах в поле горит сухая трава, пламя раздувает ветром так, что формируется огненный торнадо.

«Это явление называется «пыльный вихрь». Горела сухая трава на площади пять гектаров между населенными пунктами Садовый и Бурибай на пастбищном угодии Бурибаевского сельсовета. Огонь ликвидирован», – сообщили в пресс-службе ГУМЧС по региону.

Подобное явление возникает в сильную жару из-за нагрева земли. Вихрь из пыли, песка и камешков продолжается несколько минут и может достигать 20 метров в высоту, рассказали местному изданию «Башинформ» в Центре управления Республикой Башкортостан.

По данным спасателей, за последние сутки зарегистрировано шесть новых очагов природных возгораний на площади более 21 гектаров. Всего в регионе леса горят на площади 380 гектаров.

Уфа, Зоя Осколкова

Уфа. Другие новости 20.08.21

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