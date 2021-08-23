российское информационное агентство 18+

Истории и расследования. РИА Новый День.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 23 августа 2021, 13:32 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Самолет-амфибия неудачно приводнился на Москву-реку

Легкомоторный частный самолет-амфибия перевернулся на Москве-реке вблизи подмосковной Коломны при посадке на воду. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Авария произошла около села Черкизово. Самолет-амфибия сел на воду в Москве-реке и перевернулся, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативные службы.

На борту находились два человека, они живы, передает Life. На месте работают спасатели. По предварительным данным, самолет выполнял тренировочный полет.

По информации источника ТАСС, причиной происшествия могла стать ошибка пилотирования.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 23.08.21

Оппозиционному украинскому журналисту не дали прорваться на саммит «Крымской платформы». / «Оставляют костры, бросают сигареты»: к ответственности за пожары в этом году привлечено 500 свердловчан. / В Киеве утыкали территорию перед посольством РФ 150 украинскими флагами. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Подмосковье

Задержаны двое пособников побега арестантов из истринского ИВС

Сам пришел в полицию: задержан третий беглец из ИВС в Подмосковье

Двух сотрудников истринского ИВС обвинили в отключении видеокамер перед побегом пяти заключенных

Задержаны двое сбежавших из ИВС в Подмосковье преступников

Беглецам помогла полиция? Возбуждено дело после массового побега из подмосковного ИВС (ВИДЕО)

Сбежали, открутив дверные замки: в Подмосковье ищут пятерых беглецов из ИВС

Задержанного в Подмосковье боевика ИГ* уличили в подготовке теракта

В Подмосковье бросили на улице 2-летнюю девочку

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Подмосковье,