Самолет-амфибия неудачно приводнился на Москву-реку

Легкомоторный частный самолет-амфибия перевернулся на Москве-реке вблизи подмосковной Коломны при посадке на воду. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Авария произошла около села Черкизово. Самолет-амфибия сел на воду в Москве-реке и перевернулся, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативные службы.

На борту находились два человека, они живы, передает Life. На месте работают спасатели. По предварительным данным, самолет выполнял тренировочный полет.

По информации источника ТАСС, причиной происшествия могла стать ошибка пилотирования.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 23.08.21

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