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Вторник, 31 августа 2021, 17:00 мск

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Российскую туристку сбили насмерть на трассе в Египте

Фото: pixabay.com

Российская туристка погибла в ДТП в Египте, сообщает посольство РФ в Каире в Facebook.

Трагический инцидент произошел 31 августа на трассе Хургада – Каир. Супружескую пару из России во время остановки туристического автобуса на обочине автодороги сбил грузовик. Женщина погибла на месте. Ее муж с травмами доставлен в больницу Суэца.

По информации дипмиссии, серьезной угрозы здоровью мужчины нет, в ближайшие часы его выпишут и доставят в гостиницу в Хургаде.

Несовершеннолетняя дочь туристов в момент аварии была в автобусе и не пострадала. Сейчас девочка находится в отеле, куда вскоре прибудет ее отец.

Каир, Наталья Петрова

Каир. Другие новости 31.08.21

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