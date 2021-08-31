Российскую туристку сбили насмерть на трассе в Египте

Российская туристка погибла в ДТП в Египте, сообщает посольство РФ в Каире в Facebook.

Трагический инцидент произошел 31 августа на трассе Хургада – Каир. Супружескую пару из России во время остановки туристического автобуса на обочине автодороги сбил грузовик. Женщина погибла на месте. Ее муж с травмами доставлен в больницу Суэца.

По информации дипмиссии, серьезной угрозы здоровью мужчины нет, в ближайшие часы его выпишут и доставят в гостиницу в Хургаде.

Несовершеннолетняя дочь туристов в момент аварии была в автобусе и не пострадала. Сейчас девочка находится в отеле, куда вскоре прибудет ее отец.

Каир, Наталья Петрова

Каир. Другие новости 31.08.21

Подросток надышался освежителем воздуха и умер. / Керчь затопило четвертый раз за лето. / «Все, кто должен защищать, оказались против нас»: чиновники продолжают выбивать с населения долг, образовавшийся по вине муниципальных коммунальщиков. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»