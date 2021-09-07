В Сибири за сутки произошло два мощных землетрясения

На границе Иркутской области и Тувы произошло подряд два мощных землетрясения магнитудой более пяти баллов. Об этом сообщает пресс-служба Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Накануне в районе Восточных Саян на границе Иркутской области и Тувы произошло землетрясение магнитудой в 6,2. Позже произошло еще одно – его магнитуда составила 5,0. При этом интенсивность колебаний в эпицентре сейсмособытия составила 6,4 балла.

В областном управлении МЧС уточнили, что в связи с землетрясениями обращений от жителей не поступало. Информации о пострадавших или разрушениях нет.

Иркутск, Зоя Осколкова

Иркутск. Другие новости 07.09.21

Пропавшие в Кузбассе две девочки найдены убитыми – в расправе сознался отсидевший насильник. / Массовое отравление в детсадах Москвы: СКР сообщил об итогах расследования. / В Новосибирске лжецентр для реабилитации похищал пациентов и держал взаперти. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»