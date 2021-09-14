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Вторник, 14 сентября 2021, 11:56 мск

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Крупный разлив мазута в Черное море произошел на Кубани

В порту Тамань в Краснодарском крае произошел разлив мазута, сообщает региональное управление МЧС РФ. Площадь загрязнения Черного моря составила около 450 кв. м. На месте ЧП выставлены боновые заграждения.

Разлив нефтепродуктов произошел во вторник в 5 км от берега «при подготовке сухогруза», говорится в сообщении.

Сотрудники морской спасательной службы выставили боны. Разлив локализован, мазут собирают.

В ликвидации последствий аварии задействованы 18 человек и 3 единицы техники.

Краснодар, Наталья Петрова

Краснодар. Другие новости 14.09.21

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