В Испании россиянин погиб, спасая подругу в шторм

В Испании произошло ЧП с гражданином России. Он бросился спасать приятельницу, которая пошла купаться в шторм. В результате оба погибли.

Трагедия произошла в городе Торревьеха испанской провинции Аликанте. 24-летняя гражданка Финляндии пошла купаться в море, несмотря на гигантские волны и порывистый ветер. Девушка прыгнула со скалы и не смогла выбраться на берег.

Ей на помощь пришел друг, работающий фитнес-тренером. Мужчине почти удалось поднять потерявшую сознание женщину на камень, но сильными волнами их снова смывало в воду.

Сначала правоохранительные органы обнаружили тело девушки в трех километрах от места трагедии, на следующий день был найден труп россиянина.

Мадрид, Зоя Осколкова

Мадрид. Другие новости 27.09.21

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