В Казахстане нашли россиянина, прожившего 20 лет в рабстве

Полиция Казахстана начала расследование об удержании россиянина в рабстве. Мужчина заявил, что его держали в неволе на протяжении 20 лет.

Во время мониторинга соцсетей сотрудники управления криминальной полиции департамента Карагандинской области обнаружили видео, в котором мужчина сообщает о том, что его незаконно удерживают. Котов Алексей заявил, что родился в России и 20 лет назад попал в рабство. Он обратился к своим родителям с просьбой помочь ему выбраться из Казахстана.

Полицейские установили местонахождение Котова, а также задержали подозреваемого – местного жителя. К выяснению деталей истории подключили сотрудники профильных подразделений посольства России.

Выяснилось, что Котов родился в деревне Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района Ярославской области. В 1997 году мужчина ушел в армию по контракту, служил в Казахстане, а в 1999 году перестал выходить на связь с родственниками. Семью Котова нашли, дома его ждут мать, отец, три сестры и два брата.

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев обещал помочь с восстановлением документов и возвращением мужчины на родину. «По возвращении отправим Алексея в санаторий на территории района. Потом поможем и с работой, если понадобится. Районные власти окажут максимальное содействие», – написал Евраев в Instagram.

Караганда, Зоя Осколкова

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