Пробывший 20 лет в рабстве россиянин на самом деле был свободен

Алексей Котов, который ранее заявил, что его 20 лет силой удерживали в крестьянском хозяйстве в Карагандинской области Казахстана, отказался от своих слов. Мужчина мог в любой момент уйти, а также имел возможность обратиться в полицию.

Во время мониторинга соцсетей сотрудники управления криминальной полиции департамента Карагандинской области обнаружили видео, в котором мужчина сообщает о том, что его незаконно удерживают. Котов Алексей заявил, что родился в России и 20 лет назад попал в рабство. Он обратился к своим родителям с просьбой помочь ему выбраться из Казахстана.

Полицейские установили местонахождение россиянина, а также задержали владельца фермы. «Допрошенный в присутствии сотрудников российского консульства Котов показал, что на территории крестьянского хозяйства находился и трудился добровольно, пользовался сотовым телефоном и имел возможность в любое время покинуть пределы хозяйства», – сообщила пресс-служба МВД республики.

Котов уточнил, что не имеет претензий к хозяину фермы, а видеообращение записал, чтобы ему помогли вернуться на родину.

Тем временем, полиция Казахстана возбудила уголовное дело по статье 126 Уголовного кодекса республики «Незаконное лишение свободы».

Караганда, Зоя Осколкова

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