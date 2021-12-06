На Кипре поймали убийцу двух россиянок

На Кипре поймали уроженца Сирии, которого подозревают в убийстве двух туристок из России. Мотивы преступника остаются неизвестными. Об этом сообщает издание Cyprus Mail.

Две россиянки пропали на Кипре в середине ноября. Подозреваемого в убийстве арестовали еще десять дней назад, но сознался в преступлении он только сейчас и показал, где спрятал тела. Трупы он закопал на садовом участке.

Мужчина сообщил, что вернулся с охоты накануне убийства. Он услышал, что женщины якобы что-то говорят о нем, и застрелил их. В полиции уточнили, что мотивы злоумышленника остаются неизвестными.

Как ранее писали местные СМИ, сириец делал ремонт в доме, где отдыхали россиянки. Следователи сразу заподозрили его, когда стало известно об исчезновении туристок. Он же утверждал, что в похищении виноват другой человек. Позже выяснилось, что сириец вел телефонные переговоры на эту тему с возможными сообщниками, а также несколько раз воспользовался кредитной картой одной из убитых.

Никосия, Зоя Осколкова

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