У берегов Крита произошло мощное землетрясение

У греческого острова Крит произошло мощное землетрясение. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).
Сейсмологи оценили силу подземных толчков в 6,1 балла. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 68 километров.
Первые подземные толчки произошли около пяти часов утра в 75 километрах к югу от столицы острова города Ираклион.
Пока нет информации о последствиях землетрясения и возможных жертвах.
Ираклион, Зоя Осколкова
© 2021, РИА «Новый День»
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