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Среда, 29 декабря 2021, 09:51 мск

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У берегов Крита произошло мощное землетрясение

У греческого острова Крит произошло мощное землетрясение. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

Сейсмологи оценили силу подземных толчков в 6,1 балла. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 68 километров.

Первые подземные толчки произошли около пяти часов утра в 75 километрах к югу от столицы острова города Ираклион.

Пока нет информации о последствиях землетрясения и возможных жертвах.

Ираклион, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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Метки / Землетрясение

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