В Казахстане продолжаются акции протеста

В казахстанском городе Актау во вторник, 4 января, протестующие кроме основных требований, потребовали решить проблемы с безработицей и высокими ценами на продукты питания, – сообщает Sputnik-Казахстан.

В сообщении отмечается, что, кроме требований о снижении цен на сжиженный нефтяной газ до 50 (около 8,5 рубля) тенге за литр, протестующие потребовали решить проблемы с безработицей и высокими ценами на продукты питания.По данным источника, в митинге участвует около 5 тысяч человек.

Напомним, протесты на западе Казахстана начались 2 января. Толчком к массовым протестным акциям послужил рост цен на сжиженный нефтяной газ до 120 (около 20 рублей) тенге за литр.

Позже к протестующим присоединились работники нефтегазового месторождения «Каламкас». На площади Ынтымак в Актау установлены палатки и юрта.

Также сегодня, во вторник, 4 января, очевидцы в соцсетях сообщают, что в ряде регионов Казахстана жители выходят на акции в поддержку митингующих в Мангистауской области против повышения цен на сжиженный газ.

В столице Казахстана – Нур-Султане пришедшие на акцию требовали организовать телемост с митингующими в Актау для того, чтобы выразить им поддержку. Полиция задержала несколько человек.

Самые многочисленные митинги проходят в Актау (адмцентр Мангистауской области) – там собралось порядка 16 тысяч человек и в Жанаозене – около 10 тысяч протестующих.На западе Казахстана, в городе Атырау на площади Исатая и Махамбета собрались сотни митингующих.

Между тем в Таразе (адмцентр Жамбылской области, на юге) на митинг среди прочих вышли многодетные матери и журналисты. По информации местных СМИ, полицейские начали задержания. Кроме того, вышедших на митинги задерживают в Шымкенте и Кокшетау.

Тем временем в Алматы перекрыта площадь Республики и в центре города не работает мобильный интернет.

Нур-Султан, Иван Бабурин

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