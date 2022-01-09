В числе жертв – двое детей: во время беспорядков в Казахстане погибли 164 человека

В Казахстане в результате беспорядков погибли 164 человека. По данным министерства здравоохранения республики, в числе жертв оказалось двое детей.

Самое значительное число погибших в Алма-Ате, где скончались 104 человека, среди которых двое детей. Детский омбудсмен Казахстана Аружан Саин, слова которой цитирует телеграм-канал Tengrinews.kz, 7 января по улице Сейфуллина в Алма-Ате ехала машина с четырьмя детьми. На пересечении с улицей Сатпаева машина попала под обстрел. В результате умерла 4-летняя девочка.

В Минздраве Казахстана уточнили, что в Кызылординской области погибли 21 человек, в Жамбылской области – 10, Алматинской области – 8.

Ранее сообщалось, что за медицинской помощью в результате беспорядков в Казахстане обратились более 2 тысяч человек, более половины из которых – в Алма-Ате.

Алма-Ата, Светлана Антонова

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