Грабитель погиб, пытаясь взорвать банкомат в Подмосковье

В Подмосковье грабитель погиб при взрыве банкомата в отделении Сбербанка. Его сообщник скрылся. Сейчас правоохранители устанавливают личности злоумышленников.
Инцидент произошел сегодня рано утром в Ивантеевке. Двое грабителей предприняли попытку вскрыть банкомат в отделении Сбербанка, расположенном на первом этаже пятиэтажки в Студенческом проезде.
В результате взрыва возник пожар на площади один квадратный метр. Взрывной волной повреждены входная дверь, остекление фасада отделения банка и внутренняя отделка помещения, передает ТАСС со ссылкой на источник.
При взрыве один грабитель погиб на месте, второму удалось сбежать. Телеграм-канал «112» уточняет, сначала злоумышленники закачали газ в банкомат, после чего подожгли.
По информации подмосковного главка полиции, сейчас в Ивантеевке проводятся оперативно-розыскные мероприятия, но детали не уточняются.
Москва, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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