Мать утопила своего новорожденного сына в унитазе

В Астраханской области возбудили уголовное дело в отношении матери, утопившей младенца в унитазе. Об этом сообщает региональное управление СКР.
Как установили следователи, 29-летняя жительница села Старокучергановка забеременела, но на учете у врача-гинеколога не состояла, в больницу не обращалась. Она родила здорового мальчика в начале февраля.
«Сразу же после родов подозреваемая оставила ребенка в унитазе, он захлебнулся», – сообщили в СКР.
Уголовное дело возбуждено по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.
Астрахань, Зоя Осколкова
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