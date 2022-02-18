российское информационное агентство 18+

Вакцинация детей началась

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 18 февраля 2022, 11:35 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Мать утопила своего новорожденного сына в унитазе

В Астраханской области возбудили уголовное дело в отношении матери, утопившей младенца в унитазе. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Как установили следователи, 29-летняя жительница села Старокучергановка забеременела, но на учете у врача-гинеколога не состояла, в больницу не обращалась. Она родила здорового мальчика в начале февраля.

«Сразу же после родов подозреваемая оставила ребенка в унитазе, он захлебнулся», – сообщили в СКР.

Уголовное дело возбуждено по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Астрахань, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / детоубийство

Жительница Энгельса изрезала пятилетнего сына ножом / Иркутянин из ревности заживо сжег двух детей / Жительница Башкирии родила во время работы и бросила младенца в контейнер / В Приамурье молодой отец убил сына за ночной плач / В Сибири неизвестный убил троих, в том числе маленькую девочку / Бабушка выкинула из окна двухлетнего внука / Под Красноярском зарезали родителей и двоих детей / На Камчатке запойная мать довела ребенка до голодной смерти

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, детоубийство,