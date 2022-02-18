Мать утопила своего новорожденного сына в унитазе

В Астраханской области возбудили уголовное дело в отношении матери, утопившей младенца в унитазе. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Как установили следователи, 29-летняя жительница села Старокучергановка забеременела, но на учете у врача-гинеколога не состояла, в больницу не обращалась. Она родила здорового мальчика в начале февраля.

«Сразу же после родов подозреваемая оставила ребенка в унитазе, он захлебнулся», – сообщили в СКР.

Уголовное дело возбуждено по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Астрахань, Зоя Осколкова

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