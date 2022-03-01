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Вторник, 1 марта 2022, 09:57 мск

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Американец застрелил троих детей в церкви в Калифорнии

В США мужчина убил четыре человека и покончил с собой. Среди погибших – трое детей. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой заявление местного шерифа.

Трагедия произошла в церкви в Сакраменто (штат Калифорния). В полицию поступило сообщение о стрельбе. Прибывшие на место правоохранители обнаружили пять тел, в том числе троих детей, старшему из которых было 15 лет.

Предполагается, что отец застрелил своих детей, а также еще одного человека, пока неясно, был ли он членом семьи. Затем мужчина свел счеты с жизнью.

Очевидцы утверждают, что из церкви выводили как минимум одного раненного. Общее число пострадавших не уточняется.

Сакраменто, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / детоубийство

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