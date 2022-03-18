Суд вынес приговор экс-главе Раменского района за убийство любовницы

Подольский городской суд Подмосковья на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего главы администрации Раменского района Андрея Кулакова. Ранее присяжные признали экс-чиновника виновным в убийстве его любовницы. Суд приговорил Кулакова к 9,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Преступление было совершено в ночь на 2 мая 2019 года. Согласно материалам суда, Кулаков, находясь в автомобиле своей знакомой в подмосковном Раменском, в ходе ссоры задушил женщину и скрылся с места преступления. Убитая женщина была любовницей Кулакова.

Свою вину бывший глава Раменского района отрицал. Однако 10 марта коллегия присяжных заседателей признала его виновным, но заслуживающим снисхождения.

Надо отметить, что это второй процесс по этому делу. Во время предыдущего судебного разбирательства в октябре прошлого года присяжные признали Кулакова невиновным, но это решение опротестовала прокуратура. В итоге Мособлсуд отменил оправдательный вердикт и направил дело на новое рассмотрение.

Москва, Наталья Петрова

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