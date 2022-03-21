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Понедельник, 21 марта 2022, 12:25 мск

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В Бурятии произошли первые в этом году природные пожары

В Бурятии зафиксировали первые в этом году природные пожары. Предположительно, возгорания произошли от неосторожного обращения с огнем. Об этом сообщил заместитель директора государственной противопожарной службы республиканского агентства ГО и ЧС Николай Семенихин.

Сейчас на территории республики действуют четыре ландшафтных пожара. В Бичурском районе на площади три гектара, огонь был остановлен в километре от населенного пункта. В Заиграевском районе – 5 гектар.

«Это все – сельхозпалы. В прошлом году на это время ни одного сельхозпала не было, – отметил специалист. – Лесных пожаров пока не зарегистрировано».

Дело в том, что в Бурятии была малоснежная зима, снег сходит быстро и возрастает угроза быстрого распространения огня, который тяжело остановить. Служба постоянно мониторит ситуацию.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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