На Ставрополье подросток зарезал школьника из-за девочки

Правоохранители в Невинномысске установили убийцу 12-летнего мальчика. Им оказался 14-летний подросток, который учился в одной школе с жертвой.

Ребенок пропал 20 марта. Он днем ушел гулять с одноклассницей, но так и не вернулся. Мать обратилась в полицию. Мертвого мальчика обнаружили в лесополосе, не теле были ножевые ранения.

Следователи изучили записи с камер наблюдения и выяснили, что перед исчезновением школьник разговаривал с компанией подростков. Как было установлено, юноша позвал мальчика поговорить за город, а там несколько раз ударил его ножом. «От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия, а подозреваемый скрылся», – сообщили в региональном управлении СКР.

По данным телеграм-канала «112», дети учились в одной школе. Причиной убийства могла стать ревность. Девочка рассказала маме детали последней встречи ребят, что помогло найти тело и установить подозреваемого.

Ставрополь, Зоя Осколкова

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