На Ставрополье нашли мертвым 12-летнего мальчика

В городе Невинномысске Ставропольского края обнаружили тело 12-летнего школьника. На месте происшествия работают криминалисты.

Как сообщает телеграм-канал «112», ребенок пропал накануне. Он днем ушел гулять с одноклассницей, но так и не вернулся. Мать мальчика обратилась в полицию.

Правоохранители изучили записи с камер наблюдения. Судя по видео, ребенок не встретился с девочкой, но остановился возле подростков с собакой. После этого его никто не видел.

Труп школьника обнаружили в лесополосе. На теле мальчика были ножевые ранения. Проводится расследование.

Ставрополь, Зоя Осколкова

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