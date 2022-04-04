В Подмосковье рейсовый автобус упал с эстакады, есть погибшие (ФОТО)

В Подмосковье рейсовый автобус автобус пробил ограждение и упал с эстакады на дорогу. В результате ДТП погибли два человека, еще 18 пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По данным РИА «Новости», пострадали 13 человек.

Авария произошла в 10:00 в Волоколамском городском округе, на 104-м км трассы М-9 при повороте на деревню Матренино. Автобус следовал по маршруту № 467 Москва – Волоколамск. Всего в салоне находились 20 человек.

Причины ДТП устанавливаются. По словам очевидцев, автобус во время движения начал вилять, затем снес ограждение на эстакаде и упал на дорогу, сообщает Mash.

Telegram: Фото с места ДТП

Прокуратура Московской области проводит проверку по факту аварии. «В ходе проверки, проведение которой поручено Волоколамской городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках», – говорится в сообщении ведомства. На место происшествия выехал исполняющий обязанности Волоколамского городского прокурора Сергей Шапченко.

Москва, Наталья Петрова

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