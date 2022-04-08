Ликвидирован террорист, застреливший двух человек в Тель-Авиве

Террорист, убивший двух и ранивший еще 12 человек накануне в Тель-Авиве, уничтожен в перестрелке с израильскими правоохранителями. Об этом сообщает издание Jerusalem Post со ссылкой на Общую службу безопасности Израиля (ШАБАК). По данным ведомства, нападавший был палестинцем и находился в Израиле нелегально.

Двое офицеров ШАБАК выследили террориста рано утром в пятницу у мечети в районе Яффо на юге Тель-Авива. Отмечается, что нападавший хорошо знал местность и надеялся спрятаться в мечети во время первой пятничной молитвы Рамадана.

Террорист вытащил пистолет и выпустил 10 пуль в сторону силовиков, те открыли ответный огонь и застрелили его. Никто из правоохранителей не пострадал.

Нападавшего идентифицировали как 28-летнего Раада Фатхи Хазема из лагеря беженцев Дженин на Западном берегу реки Иордан. В сообщениях из Палестины говорится, что его отец был старшим офицером сил безопасности Палестинской автономии, но ушел в отставку около десяти лет назад.

В четверг вечером неизвестный открыл огонь по людям в центре Тель-Авива. Нападение произошло в двух местах на улице Дизенгоф, которая является одной из самых оживленных улиц города. Террорист открыл огонь по бару «Илька», после чего выбежал в переулок и снова начать стрелять. По последним данным, два человека погибли, еще 12 получили ранения, в том числе тяжелые. Власти классифицировали произошедшее как теракт.

Вчерашняя атака стал четвертым по счету терактом в Израиле за последние две недели.

Тель-Авив, Наталья Петрова

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