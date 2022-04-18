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Понедельник, 18 апреля 2022, 16:38 мск

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13 детей попали в больницу после отравления в детсаду в Подольске, возбуждено дело

В подмосковном Подольске возбуждено уголовное дело об отравлении воспитанников детского сада. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Расследование ведется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.2 ст.238 УК РФ).

Согласно данным следствия, 14 апреля из детсада были госпитализированы 13 детей в возрасте от 3 до 7 лет с признаками отравления и температурой. В настоящее время их здоровью ничего не угрожает.

Следователь осмотрел все помещения детского учреждения, отобрал пробы воды и пищи. Сотрудники Роспотребнадзора взяли анализы у детей и некоторых работников детсада. Образцы продуктов, которые давали детям, направлены для проведения экспертизы.

Проверку по факту отравления детей ведет и прокуратура Подольска. «По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц образовательного учреждения и организации, оказывающей услуги питания», – говорится в сообщении ведомства.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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