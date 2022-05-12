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Четверг, 12 мая 2022, 16:18 мск

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В Подмосковье мать отравила сына и совершила суицид из-за долгов по ипотеке

В Московской области мать отравила 16-летнего сына и покончила с собой. Трагедия произошла, предположительно, из-за решения суда о выселении семьи из ипотечной квартиры. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент случился в Балашихе 11 мая. Скорая помощь доставила в больницу с медикаментозным отравлением 42-летнюю женщину вместе с сыном-подростком. По данным источника, мать дала сыну большую дозу таблеток, после чего предприняла попытку суицида. Врачи не смогли спасти госпитализированных.

В настоящее время правоохранители проводят проверку по данному факту. Отмечается, что семья на учете в органах опеки не состояла.

По сведениям издания, в 2016 году женщина взяла ипотечный кредит. Она несколько лет исправно платила банку, но потом потеряла работу. С 2020 года, в разгар пандемии, женщина не могла выплачивать долг из-за тяжелого финансового положения. В итоге суд принял решение о выселении семьи из жилья. На днях приставы прислали женщине соответствующий исполнительный лист.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Подмосковье

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