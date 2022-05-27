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Пятница, 27 мая 2022, 15:55 мск

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Грузовик с отказавшими тормозами протаранил 15 машин в Подмосковье

На Новорязанском шоссе в Подмосковье грузовик из-за отказа тормозов столкнулся с 15 машинами. В результате массового ДТП пострадали три человека, сообщили в областном полицейском главке.

Авария произошла в полдень на 26 км автодороги М-5 «Урал». У грузового автомобиля отказали тормоза, в результате чего он протаранил 15 машин, передает ТАСС со ссылкой на полицию. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. О состоянии пострадавших не сообщается.

После аварии перекрыты три полосы Новорязанского шоссе. В районе ДТП скопилась пробка на несколько километров.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Подмосковье

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