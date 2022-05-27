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Пятница, 27 мая 2022, 15:55 мск

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Воспитатель подмосковного детсада избила ребенка до сотрясения мозга. Ведется проверка

Следственный комитет и прокуратура проводят проверку после сообщений СМИ об избиении воспитательницей детского сада в подмосковном Одинцово двух трехлетних воспитанников.

Как сообщили в региональном управлении СК РФ, «следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям работников организации». По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Одинцовская городская прокуратура в ходе проверки оценит действия должностных лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья воспитанников. «По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», – говорится в сообщении.

Об избиении детей в детсаду в Одинцове сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на родителей малышей. Пострадавшая трехлетняя девочка попала в больницу с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. От побоев воспитательницы также пострадал трехлетний мальчик, он получил легкие ушибы. Родители малышей обратились в полицию. Позже выяснилось, что от рукоприкладства воспитательницы пострадали еще несколько детей.

В настоящий момент полиция проводит проверку по факту произошедшего и устанавливает все детали случившегося для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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